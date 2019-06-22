Полиция Петербурга начала проверку после публикации видео сбора подписей в пользу Александра Беглова

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Накануне местный штаб политика Алексея Навального опубликовал ролик, на котором, как утверждают активисты, подписные листы заполняют из готовой базы людей с необходимыми персональными данными. Сообщается, что это происходило в здании администрации Выборгского района.

Сам исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов назвал информацию о возможных фальсификациях глупостью или провокацией.