Депутат Госдумы Сергей Гаврилов взял на неделю больничный после событий в Грузии

Парламентарий сказал «Интерфакс», что на отдыхе настояли врачи. Накануне вечером Владимир Путин запретил с 8 июля российским авиакомпаниям полеты в Грузию. В указе президента это объясняется защитой россиян от противоправных действий.

Ранее на этой неделе в Тбилиси протестующие попытались штурмовать парламент из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов, которого в Грузии считают участником конфликта с Абхазией, сел в кресло спикера на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.