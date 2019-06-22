В Петербурге полиция проверяет видео о фальсификациях при сборе подписей за Александра Беглова

В ведомстве заинтересовались возможным нарушением избирательного законодательства, сообщает «Интерфакс». Накануне штаб Алексея Навального в Петербурге опубликовал ролик, который якобы был снят в администрации Выборгского района города. Сообщалось, что там бюджетники по базе данных жителей Северной столицы заполняют подписные листы в поддержку временного губернатора. Сам Беглов отверг обвинения о фальсификации. Он не исключил, что речь идет о провокации.