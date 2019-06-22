Российский актер Дмитрий Певцов попросил у Владимира Путина здание под новый театр. соответствующее видеообращение он разместил на своей странице в Инстаграме. Певцов сказал, что семь лет назад вместе с женой набрал первый актерский курс и фактически выпустил специалистов с готовым репертуаром. Актер попросил президента выделить ему место в доме культуры имени Горбунова, где раньше был Театр мюзикла. По его словам, здание уже несколько лет пустует. Эту информацию агентству РИА Новости опроверг управляющий Д/к Алексей Ларин. Он отметил, что здесь до сих пор проходят концерты.