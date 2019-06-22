Бывшего главного редактора газеты «Молодежь Дагестана» отпустили из полиции после задержания

Шамиль Абашилов был доставлен в отделение после того, как вышел на одиночный пикет в поддержку своего коллеги, редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Шамиля Абашилова задержали в ходе пикетирования, потому что у него не было с собой документов. После того, как полицейские установили личность журналиста, он сразу был отпущен. Об этом агентству «Интерфакс»

-Юг рассказали в пресс-службе регионального МВД. Информацию о том, что вместе с Абашиловым были задержаны еще несколько человек, там не подтвердили.

При этом ранее журналистка «Молодежи Дагестана» Саида Вагабова в беседе с интернет-изданием «МБХ Медиа» рассказала другую версию событий. По ее словам, полицейские отделались общей фразой об «обеспечении порядка», а снимавшим задержание Абашилова журналистам пригрозили судом и предупредили, что снимки не должны никуда попасть.

Бывший главный редактор «Молодежи Дагестана» решил поддержать одиночным пикетом своего коллегу из газеты «Черновик». На этой неделе суд в Махачкале арестовал Абдулмумина Гаджиева на два месяца – журналиста подозревают в финансировании терроризма и участии в террористической организации.

Ранее один из фигурантов дела рассказал, что дал показания против Гаджиева под пытками.