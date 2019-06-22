США намерены уговорить Индию отказаться от российских комплексов С-400

Как сказала официальный представитель Госдепа, глава внешнеполитического ведомства предложит властям страны некие альтернативы. Визит Майкла Помпео в Индию запланирован на следующей неделе.

Контракт на поставку зенитных систем был подписан во время посещения Индии Владимиром Путиным в прошлом году. В Нью-Дели утверждали, что не позволят никакой третьей стороне вмешиваться в отношения с другими государствами. Вашингтон также активно препятствует поставкам С-400 в Турцию.