Российским космонавтам во время работы запретят нецензурно выражаться и обсуждать «Роскосмос»

Соответствующие положения содержатся в кодексе этики, который подготовила госкорпорация. Он опубликован на портале проектов нормативных актов.

Документ обяжет космонавтов придерживаться делового стиля в одежде, воздерживаться от образа жизни, негативно влияющего на престиж профессии, и некорректного поведения в соцсетях.

Существование подобного свода правил предполагает Положение о космонавтах, которое появилось еще в позапрошлом году.