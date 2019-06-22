Российским космонавтам во время работы запретят нецензурно выражаться и обсуждать «Роскосмос»
Соответствующие положения содержатся в кодексе этики, который подготовила госкорпорация. Он опубликован на портале проектов нормативных актов.
Документ обяжет космонавтов придерживаться делового стиля в одежде, воздерживаться от образа жизни, негативно влияющего на престиж профессии, и некорректного поведения в соцсетях.
Существование подобного свода правил предполагает Положение о космонавтах, которое появилось еще в позапрошлом году.