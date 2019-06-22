Временный губернатор Петербурга Александр Беглов назвал глупостью сообщения о том, что сотрудники его штаба подделывают подписи избирателей. Ранее его в этом уличили некоторые оппозиционеры.

В своем официальном заявлении Александр Беглов пообещал обратиться в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в ситуации. Он также добавил, что это «либо провокация, либо злой умысел, либо какая-то глупость». Таким образом временный губернатор отреагировал на видеозапись, которую накануне опубликовали сотрудники петербургского отделения штаба Алексея Навального. На ней видно, как якобы сотрудницы администрации Выборгского района самостоятельно заполняют подписные листы в пользу Беглова. Оппозиционеры уже заявили, что подадут жалобу в Следственный комитет. Всего временному губернатору как самовыдвиженцу необходимо собрать более 70 тысяч подписей граждан, чтобы он смог баллотироваться на пот градоначальника.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сотрудников бюджетных учреждений в Петербурге заставляют ставить подписи за Александра Беглова под угрозой лишения премий.