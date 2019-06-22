Столичные врачи проводят обследование двух детей, найденных в оставленной родителями квартире

Как выяснилось, несмотря на антисанитарные условия и неблагоприятную атмосферу в доме, девочки чувствуют себя достаточно хорошо.

Доктора не нашли у малышек 7 и 8 лет никаких внешних признаков заболеваний. Сейчас обеих девочек поместили в больницу, там проводится их активное обследование. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, дети чувствуют себя хорошо, ведут себя спокойно, вполне общительны и даже рисуют. По имеющейся информации, они не посещали никакие образовательные учреждения, не знали своих имен, более того — об их существовании внешнему миру, судя по всему, не было известно вовсе. После выяснения всех обстоятельств предстоит сделать дальнейшие выводы, заявили в аппарате омбудсмена. Детей нашли после того, как из квартиры в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, в которой они были оставлены, затопило соседей. По словам Кузнецовой, жилище было заставлено символами оккультной направленности, а сами девочки были грязными, голодными и ничего не могли сказать о своих родителях. Ничего о них не сообщается и теперь.

Следственный комитет России по Москве заявил о проведении доследственной проверки по факту очередного обнаружения оставленных без присмотра детей.