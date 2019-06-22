Все российские туроператоры подтвердили готовность прекратить продажу туров в Грузию

В ближайшее время соответствующая информация появится или уже появилась на их сайтах. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

Обладатели билетов в Грузию на даты после 8 июля могут получить деньги обратно, — сказал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Запрет на полеты в соседнюю республику вчера подписал Владимир Путин. Это решение было принято после прошедших в Тбилиси массовых акций протеста. Митинги начались после того, как в местном парламенте выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Как долго продлится запрет на полеты, пока неясно.