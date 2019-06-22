Главного редактора газеты «Молодежь Дагестана» задержали во время пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиев

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на журналистку издания. Полиция сказала Шамилю Абашилову, что у него есть две минуты на пикет, но его задержали раньше. Людям, снимавшим акцию, сказали, что этих фотографий нигде не должно быть, иначе их засудят.

Редактор газеты «Черновик» Гаджиев был арестован в начале недели в Махачкале. Его подозревают в финансировании терроризма. Журналисты связывают дело с профессиональной деятельностью редакции.

Сегодня после 21 часа на «Эхе» в прямом эфире интервью с главным редактором «Черновика» Наирбеком Агаевым.