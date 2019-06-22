Грузинские авиакомпании пока не отменяют рейсы в Россию

Как пояснили агентству РИА Новости, в Джорджиан Эйрвейс билеты продаются без ограничений, так как новый запрет распространяется на российских перевозчиков. Тбилиси на данном этапе пытается получить от Москвы полные сведения о приостановке сообщения.

Временный запрет на перелеты в Грузию начнет действовать с 8 июля. Накануне соответствующий документ подписал Владимир Путин. Решение президента объясняется мерами безопасности – в прошедшие дни в Тбилиси состоялись митинги, на которых в том числе, звучали антироссийские лозунги.