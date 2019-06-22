В Нурсултане открыли мемориал на месте гибели фигуриста Дениса Тена

Как сообщает агентство «Казинформ», скульптура изготовлена из бронзы, постамент – из гранита. Монумент представляет собой фигуру спортсмена во время финала программы Олимпиады в Сочи, где он занял 3-е место. 25-летний Тен был убит летом прошлого года. Фигурист застал двух мужчин при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В возникшей потасовке злоумышленники ударили спортсмена ножом. Позже они были приговорены к 18-ти годам лишения свободы, еще один человек получил 4 года за недонесение о преступлении.