Роскомнадзор потребовал у интернет-аукциона eBay удалить объявления о продаже медалей Великой Отечественной войны

В ведомстве подчеркнули, что продажа наград – уголовное преступление.

Роскомнадзор направил eBay требования об удалении 32 объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Чиновники ссылаются на поступившие им судебные решения. В Роскомнадзоре также рассказали, что eBay уже удалил 11 объявлений.

Согласно российскому законодательству государственные награды не могут быть предметом отчуждения, а их продажа и покупка считается уголовным преступлением. Максимальное наказание составляет три месяца ареста. При этом закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Несмотря на это, на eBay по-прежнему можно найти массу объявлений о продаже наград СССР и России. Цена на них в большинстве случаев стартует от нескольких сотен или тысяч рублей.

eBay считается одним из главных интернет-аукционов во всем мире. Компания пока не комментировала претензии Роскомнадзора.