Лишенный водительских прав футболист «Спартака» был оштрафован за превышение скорости

Правонарушение, совершенное Аязом Гулиевым, зафиксировала камера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Спортсмена лишили водительского удостоверения в апреле – после того, как он проехал на красный свет. За неделю до этого в центре Москвы Гулиев избил пешехода. Конфликт возник после того, как футболист не пропустил того на зебре.

Спортсмен принес извинения, а «Спартак» применил к игроку дисциплинарное наказание.