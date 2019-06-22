С аттракциона в столичном парке «Сокольники» упали трое детей

Их увезли на скорой помощи.

Речь идет об аттракционе «Колобок» — как рассказали в пресс-службе «Сокольников», во время работы карусели сломался один из болтов оси крепления кабины, в результате чего она просела на 20 см. После этого, добавили в парке, аттракцион автоматически остановился. Кроме того в «Сокольниках» обвинили в нарушении техники безопасности при эвакуации детей арендатора, обслуживающего площадку аттракционов. В свою очередь, интернет-издание Baza утверждает, что после остановки кабины дети повисли вниз головой, а затем упали в тот момент, когда страховочные тросы внезапно отстегнулись. Двое из пострадавших детей госпитализированы в травмпункт, а еще один ребенок – в детскую больницу, рассказали агентству «Интерфакс» в Департаменте здравоохранения Москвы. Там оценивают их состояние как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, и заверяют, что угрозы жизни детей нет.

В Следственном комитете же возбудили уголовное дело по факту случившегося, но по какой статье – пока что не уточняется.