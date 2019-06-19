Российские авиакомпании готовы вывезти соотечественников из Грузии и после 8 июля

Однако сделать это предлагается через аэропорты Армении и Северной Осетии. Об этом журналистам сказал представитель вице-премьера Максима Акимова.

Также отмечается, что россияне начали массово сдавать билеты на рейсы в соседнюю республику – после того, как накануне Владимир Путин объявил о запрете на полеты с 8 июля. Это решение было озвучено на фоне массовых протестов в Тбилиси, которые начались из-за выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Политолог Валерий Соловей в эфире «Эха» назвал правильным призыв российских властей не посещать Грузию.

Ранее МИД рекомендовал россиянам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.