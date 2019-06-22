Япония надеется на прогресс по мирному договору с Россией

Премьер-министр Синдзо Абэ сказал об этом в интервью местному телеканалу. В конце следующей недели в японской Осаке пройдет саммит G20. На нем планируется отдельная встреча Абэ и Владимира Путина.

Москва и Токио многие десятилетия ведут переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для достижения соглашения остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курильских островов.

Сегодня в эфире программы «Вести в субботу» Путин сказал, что Россия не собирается передавать Южные Курилы.