Федосеева-Шукшина вскоре будет выписана из больницы

Угрозы здоровью Лидии Федосеевой-Шукшиной нет, в ближайшее время ее выпишут из больницы, сообщил «Интерфаксу» PR-директор мужа Федосеевой-Шукшиной Вадим Горжанкин.

«Действительно, сегодня утром она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую. Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает», — сказал Горжанкин.

Он уточнил, что длительной госпитализации для актрисы не потребуется.

Ранее дочь актрисы Ольга Шукшина подтвердила «Интерфаксу», что Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из московских больниц.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР.

Федосеева-Шукшина — жена продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был госпитализирован в начале июня с ожогом желудка и пищевода и выписан 17 июня.