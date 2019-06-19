Россияне начали массово сдавать билеты на рейсы в Грузию

Это зафиксировали все шесть авиаперевозчиков, выполняющих регулярные рейсы в соседнюю страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вице-премьера Максима Акимова.

Вчера Владимир Путин принял решение о запрете полетов в республику — на фоне митингов, прошедших в Тбилиси.

Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова сказала «Эху», что Грузия не предоставила никаких гарантий безопасности для российских туристов.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало соотечественникам в Грузии избегать мест массового скопления людей.