США внесли в так называемый «черный» список еще пять китайских IT-компаний

Речь идет о производителе суперкомпьютеров Sugon и трех его дочерних предприятиях, а также институте компьютерных технологий. По версии американского правительства, эти организации занимаются деятельностью, противоречащей национальной безопасности страны.

В середине мая Дональд Трамп ввел режим ЧП для защиты информационных структур от иностранных угроз. После этого в «черный» список попала компания Huawei. Американским ведомствам запрещено использовать продукцию китайского производителя.