Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае войны с США

При этом в интервью телеканалу Эн-би-си глава Белого дома сказал, что не собирается вступать в военный конфликт и готов встретиться с руководством Исламской республики.

Вчера американский лидер приказал нанести удар по Ирану после того, как был сбит американский беспилотник. Однако перед самым началом операции Трамп отменил свое решение, мотивировав это тем, что предполагаемые человеческие жертвы будут несоразмерным ответом потере беспилотного аппарата.

Президент США не начал военных действий против Ирана, поскольку подобный конфликт был бы очень затратным для страны, — сказал «Эху» профессор Высшей Школы Экономики Максим Братерский.

Братерский добавил, что в любом случае возможность возникновения открытого военного между США и Ираном остается.