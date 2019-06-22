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13:00, 22 июня 2019

Временный губернатор Петербурга отверг обвинения о фальсификации подписей в его поддержку

В видеообращении, опубликованном на сайте Фонтанка.ру, Александр Беглов не исключил, что речь идет о провокации.

Накануне штаб Алексея Навального в Петербурге сообщил, что бюджетники по базе данных жителей Северной столицы заполняют подписные листы в поддержку Беглова. Активисты опубликовали видео, якобы снятое в администрации Выборгского района города.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре. Беглов идет на них как самовыдвиженец.



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