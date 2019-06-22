Вокалист группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку сестер Хачатурян

Их обвиняют в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору.

Танкян полагает, что действия Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян были вызваны годами безнаказанного насилия. Об этом фронтмен System of a Down пишет на своей страницы в фейсбуке. По его мнению, суды должны проявить снисхождение к сестрам. Кроме того, Танкян считает, что российские правовые институты не могут защитить жертв домашнего насилия – и потому несовершенны. Музыкант – не первый, кто за последние дни публично выразил поддержку обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян. Ранее это сделали, в частности, журналисты Юрий Дудь и Ксения Собчак, а также певица Юлия Ковальчук. А накануне у здания Следственного комитета вновь прошли одиночные пикеты в поддержку девушек. В тот же день агентство «Москва» сообщило, что следствие по делу сестер Хачатурян завершено. Им также предъявили окончательное обвинение – при этом в нем указывается, что действия фигуранток дела были спровоцированы их отцом Михаилом Хачатуряном. В конце июля прошлого года его тело обнаружили в квартире с десятками ножевыми ранениями на шее и груди. Защита настаивает, что сестры Хачатурян находились в ситуации необходимой обороны, и требует прекратить дело. Сами девушки жаловались на издевательства, избиения и унижения со стороны отца.

Сестрам Хачатурян грозит до 20 лет заключения.