Российские авиакомпании объявили о прекращении рейсов в Грузию

Перевозчики выполняют указ президента Владимира Путина, который запретил полеты в соседнюю страну с 8 июля по соображениям безопасности.

Авиакомпании «Победа», S7, Red Wings, Smartavia и «Уральские авиалинии» объявили о закрытии продаж билетов в Грузию с 8 июля. Большинство из них вернут деньги клиентам, купившим билет с вылетом после указанной даты. Президентский указ также выполнит «Аэрофлот» — перевозчик также предложил пассажирам вернуть стоимость билетов или перенести поездку на более раннее время. Продолжат ли грузинские авиакомпании выполнять полеты в Россию, пока неизвестно.

Решение о прекращении рейсов в Грузию накануне принял Владимир Путин. В его указе говорится, что запрет вводит «в целях обеспечения национальной безопасности». По словам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, полеты решили запретить с 8 июля, чтобы успел истечь срок большинства туристических путевок в Грузию. Представитель Кремля добавил, что Путин может пересмотреть это решение, когда «малейшая угроза» россиянам исчезнет.

В Тбилиси на этой неделе начались крупные акции протеста, поводом для которых стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

Обладатели билетов в Грузию на даты, позднее 8 июля, могут потребовать свои деньги назад, сказала «Эху» исполнительный директора Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ломидзе добавила, что обладателям билетов на более поздние даты, нужно сверяться с расписанием перевозчика.

Между тем, как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя вице-премьера Максима Акимова, российские авиакомпании готовы вывезти россиян из Грузии и после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии.

Решение о прекращении перелетов в Грузию никому не выгодно, — сказал «Эху» политолог Александр Кынев. Он допустил, что власти таким образом пытаются создать некий информационный шум.

Кынев также допустил, что могла произойти, цитирую «бюроктарическая глупость, когда кто-то подсказал дурацкое решение».