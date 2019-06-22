Соседи экс-главы британского МИДа пожаловались на него в полицию

По данным газеты Гардиан, они вызвали стражей порядка к дому Бориса Джонсона после того, как услышали звуки громкого скандала. Полицейские провели беседу с политиком и сказали, что причин для беспокойства нет.

Отмечается, что сейчас бывший мэр Лондона и фаворит премьерской гонки находится в процессе развода с женой, с которой он прожил 25 лет. Причиной, предположительно, стал его роман с бывшей пресс-секретарем Консервативной партии. Сейчас они проживают вместе.