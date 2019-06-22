Власти США, по некоторым данным, готовятся провести масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов

По сведениям американской прессы, в эти выходные в десяти городах страны пройдут рейды, в ходе которых будут высланы семьи, на чью депортацию уже выдан судебный ордер. По некоторым оценкам, это затронет примерно две тысячи человек.



С начала года Мексика приняла уже 14 тысяч нелегальных мигрантов из США. Они были вывезены на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища. По данным мексиканской полиции, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа жителей Центральной Америки, желающих попасть в США.