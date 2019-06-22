Основатель популярной группы System of а Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

Серж Танкян написал в Фейсбуке, что «этот трагический случай еще раз показывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия». Музыкант призвал суд проявить снисхождение к девушкам.

Сестры Хачатурян были задержаны прошлым летом за убийство своего отца. По данным следствия, преступление спровоцировал сам мужчина. Девушки рассказывали, что отец постоянно издевался над ними, избивал и унижал.

На этой неделе у здания Следственного комитета в Москве проходили пикеты в поддержку сестер.