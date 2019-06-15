В Тбилиси на площади перед парламентом прошла акция против властей, устроивших силовой разгон митингующих, рассказал нам один из участников митинга, грузинский политолог Гела Васадзе.

На проспекте Руставели перед зданием парламента, как сказал «Эху» Гела Васадзе, собралось от около 35 тысяч человек.

Решение о прекращении перелетов в Грузию никому не выгодно. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«Оно наносит экономическому удар по туристическому бизнесу и по конкретным гражданам, которые путешествует самостоятельно. Совершенно очевидно, что шансов на то, что беспорядки продлятся до 8 июля, нет. Более того, данные, которые есть из Тбилиси, говорят, что там все уже практически закончилось», — сказал он.

Политолог добавил, что решение выглядит попыткой создать информационный повод для отвлечения внимания.

«Либо это попытка отвлечь от чего-то, либо это просто какая-то бюрократическая глупость, когда кто-то подсказал дурацкое решение», — предположил А.Кынев.

Президент Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на авиаперелеты в Грузию. Мера вызвана беспорядками в Тбилиси, которые произошли 20 июня во время приезда в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Протесты начались в связи с выступлением депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте.