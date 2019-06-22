Министерство обороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости в первые дни Отечественной войны

На сайте ведомства появился раздел c документированными донесениями о нападении, свидетельствами участников обороны и сообщениями о реакции на произошедшее в Москве.

Среди обнародованных материалов одно из первых донесений об артиллерийских обстрелах крепости, отсканированные копии газетных полос, в которых есть упоминания о защитниках гарнизона, указы Президиума Верховного совета Советского Союза о награждении участников обороны, сами наградные листы и свидетельства защитников крепости. Многие документы рукописные, в том числе и политдонесение о том, что произошло на рассвете 22 июня 1941-го. Раздел на сайте российского военного ведомства назван «Твердыня над Бугом». В нем представлено множество материалов из фондов Центрального архива Минобороны. Среди опубликованных материалов есть показания немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера с описанием штурма Сапун-горы бойцами Красной Армии.

Накануне Дня Победы Минобороны представило документы об обороне Севастополя, а в преддверии Дня неизвестного солдата в конце прошлого года рассекретило многие материалы о битве за Москву.