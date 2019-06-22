На Хохловской площади в Москве сотрудники ОМОНа вновь задержал нескольких посетителей общественного пространства «Яма»

Вместе с ними рейд провели активисты движения «Лев против», которое выступает против распития алкоголя и курения в общественных местах.

В автозаки, по данным интернет-издания «МБХ Медиа», попали более 20 человек. Основанием для их задержания полицейские называли распитие спиртных напитков. При этом издание передает, что у некоторых из них либо не было бутылок с алкоголем, либо было при себе безалкогольное пиво. А интернет-издание «Медиазона» пишет, что двух девушек в автозак увели с коробками еды на вынос и пластиковыми стаканчиками. Оно также отмечает, что ОМОН некоторое время никого не задерживал, на фоне чего участники движения «Лев против» выражали сильное недовольство. Только после этого сотрудники правоохранительных органов начали выцеплять из толпы людей с алкоголем или внешне нетрезвых. Это уже не первый совместный рейд полицейских и движения «Лев против». В конце мая его активисты устроили конфликт с отдыхавшими в «Яме» людьми. Завязалась драка, в ходе которой члены движения «Лев против» применили перцовые баллончики. Впрочем, его лидер Михаил Лазутин утверждает, что первыми конфликт начали отдыхающие.

Фонд «Общественный вердикт», тем временем, обратился в прокуратуру и МВД с просьбой проверить действия активистов движения «Лев против».