Российские авиакомпании закрывают продажи на рейсы в Грузию после 8 июля

Это происходит после того, как накануне Владимир Путин подписал временный запрет на полеты в соседнюю республику.

Прошедшие два дня в Тбилиси состоялись многотысячные акции протеста, на которых, в том числе, звучали антироссийские лозунги. При этом, как рассказала «Эху» местная жительница Анна Пучкова, граждане возмущены действиями властей и не считают россиян своими врагами.

Протесты начались после того, как в грузинском парламенте выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Его речь на русском языке прервала оппозиция.