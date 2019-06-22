Дональд Трамп спрогнозировал «невиданные разрушения» для Ирана в случае войны с США

При этом в интервью телеканалу NBC, американский президент отметил, что не собирается вступать в военный конфликт. Глава белого дома также выразил готовность встретиться с руководством исламской республики.

Накануне Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану после того, как Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник. Позже президент отменил операцию, объяснив, что счел человеческие жертвы несоразмерными сбитому аппарату.