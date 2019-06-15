В Калининграде пройдет митинг в поддержку политзаключенных, на который придет освобожденный журналист Игорь Рудников

В Калининграде через полчаса начнется митинг в поддержку политзаключенных, на который придет освобожденный судом журналист Игорь Рудников. Об акции «Эху» рассказал первый секретарь местного отделения партии Коммунисты России Александр Орлов.

Рудников вышел на свободу после 19-ти месяцев в СИЗО. Его обвиняли в вымогательстве денег у главы следственного управления по Калининградской области. Но позже суд переквалифицировал действия журналиста и издателя на самоуправство.