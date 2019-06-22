Российские граждане, купившие туры в Грузию, вправе требовать возврата денег

Об этом говорится в сообщении федерального агентства по туризму.

Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию. Соответствующий указ появился на сайте Кремля. Туроператорам и турагентам пока рекомендуется воздержаться от продаж туров в соседнюю республику. Запрет начнет действовать с 8 июля. Сколько он продлится неизвестно.

Позавчера в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. Недовольство граждан вызвало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Он сидел в кресле спикера и говорил на русском языке. Оппозиция сорвала заседание.