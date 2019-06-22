Иммиграционная полиция США в воскресенье приступит к рейдам по выявлению и депортации нелегальных мигрантов

Ранее массовое выдворение нелегалов за пределы страны анонсировал Дональд Трамп.

Администрация Дональда Трампа готовится провести одну из крупнейших операций по депортации из страны нелегальных мигрантов. Рейды иммиграционной и таможенной полиции пройдут в десяти городах Соединенных Штатов, включая Чикаго, Хьюстон, Майями и Лос-Анджелес. Предполагается, что депортация затронет около двух тысяч семей нелегалов. Как сообщает газета Washington Post, в руководстве целого ряда американских городов заявили об отказе сотрудничать в миграционными властями в вопросе о выдворении мигрантов за пределы территории страны. Агентство Reuters пишет, что мэр Чикаго Лори Лайтфут отказал федеральной службе в доступе к базе данных чикагской полиции. Такую же позицию заявили мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер и глава департамента полиции Лос-Анджелеса. Таким образом, они выступили против заявленной Трампом депортации «миллионов нелегальных мигрантов», о которой тот сообщил 17 июня. Операция миграционных властей была подготовлена в обстановке ужесточения политики против нелегалов, число которых в США, превышает 10 миллионов человек. Прежде всего, это выходцы из Мексики и стран Центральной Америки.

США ежегодно депортируют десятки тысяч незаконных мигрантов. В прошлом году из страны выслали свыше 250 тысяч человек. Впрочем, при администрации предыдущего президента Барака Обамы число ежегодных депортаций достигало и 400 тысяч.