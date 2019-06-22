По всей стране сегодня отмечают День памяти и скорби

Ровно 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Траурные мероприятия проходят и в Петербурге.

Самое первое мероприятие в Петербурге прошло в четыре утра. «Свечу памяти» зажгли у Монумента героическим защитникам Ленинграда на Площади победы. В одиннадцать часов дня там же пройдёт возложение цветов. Схожая акция состоится в это же время на Пискарёвском кладбище. В два часа дня в сквере Ольги Берггольц на набережной Черной речки назначен литературный митинг посвященный дню памяти и скорби. В три часа на Соборной площади Петропавловской крепости начнётся памятная акция «Музыка войны и Победы». Симфонический оркестр Санкт-Петербурга вместе с ведущими солистами музыкальных театров города и сводного хора исполнит песни военных лет. Также состоится акция и у «Блокадной полыньи» на Фонтанке. Она начнётся в 16:30.



Добавлю, что с 12-и дня в Московском парке победы пройдёт поэтический марафон «1418 строчек». Помимо чтения произведений классиков военной лирики, к микрофону будут приглашать всех желающих прочитать собственные и известные стихи. Своё название марафон получил по количеству дней войны.

В Москве у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду этим утром прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь».