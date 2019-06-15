Департамент туризма Грузии заверил иностранцев в безопасности поездок в страну

Сообщение властей появилось на фоне временного запрета, введенного Владимиром Путиным на посещение соседней республики. Глава государства объяснил эту меру обеспечением безопасности граждан. позавчера в Тбилиси начались митинги под лозунгами против российской оккупации. Волнения вызвало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.

Протесты в Тбилиси вызваны, прежде всего, внутриполитическими проблемами, сказал «Эху» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По мнению Лукьянова, в ближайшее время в Грузии может начаться новый период политической нестабильности.