Дональд Трамп, по некоторым данным, отказался от военного удара по Ирану после совета телеведущего

Как пишет газета The New York Times, один из любимых журналистов президента с телеканал Фокс.Ньюс Такер Карлсон в частной беседе сказала Трампу, что атака будет сумасшествием. Ведущий также отметил, что война с Тегераном помешает главе Белого дома переизбраться в следующем году. Издание отмечает, что Карлсон был не единственным, кто отговаривал Трампа от силового ответа на сбитый беспилотник.

Как стало известно ранее, американский лидер санкционировал удары по нескольким целям в Иране, но в последний момент их отменил. Он сказал, что счел возможную гибель людей непропорциональным ответом на потерю беспилотного аппарата.