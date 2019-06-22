Временный губернатор Петербурга назвал провокацией видео о фальсификации подписей в его поддержку

Александр Беглов записал обращение в котором отверг причастность своего штаба к незаконным действиям и попросил правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Накануне штаб Алексея Навального в Петербурге опубликовал ролик, на котором якобы запечатлены бюджетники, сидящие в администрации Выборгского района. Сообщается, что они заполняют подписные листы за Беглова по базе данных жителей Северной столицы.

Выборы губернатора пройдут в сентябре. Беглов идет на них как самовыдвиженец.