Владимир Путин временно запретил авиакомпаниям летать в Грузию на фоне протестов, которые позавчера начались в Тбилиси. Демонстрация был спровоцирована выступлением депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. Протестующие выступали под лозунгами против российской оккупации.

Все организованные российские туристы должны покинуть Грузию с 8 июля. По оценке Российского союза туриндустрии, сейчас в соседней республике находятся около 5 тысяч сограждан. По примерным подсчетам еще в два раза больше человек отдыхают самостоятельно.