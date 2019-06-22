Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии открывается сегодня в Бангкоке

Лидеры АСЕАН обсудят в том числе возможную встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в Южной Корее.

Поворотным моментом в дипломатии вокруг КНДР может стать встреча лидеров стран АСЕАН, а также руководителей двух Корей — Северной и Южной. Юбилейный саммит, посвящённый 30-летию диалога между ассоциацией и Сеулом, пройдёт в южнокорейском Пусане в конце ноября. На встречу на высшем уровне хотят пригласить и Ким Чен Ына. Президент соседней страны Мун Чжэ Ин обдумывает совместное с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приглашение, которое они вместе подпишут и отправят северокорейскому руководителю. На саммите в Бангкоке обсудят как это лучше сделать. Отправители опасаются, что в случае отказа Ким Чен Ына ехать на саммит АСЕАН это может дискредитировать честь Ассоциации. Инициатор встречи Индонезия, страна-член АСЕАН. Помимо приглашения Ким Чен Ына на саммите в Бангкоке подготовят меморандум по кибербезопасности, обсудят борьбу с мусором.

Саммит в столице Таиланда продлится до конца недели.