Экспертная группа ООН выступила с требованием освобождения экс-сотрудника службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина

Экспертная группа ООН по произвольным задержаниям выступила с требованием освобождения экс-сотрудника службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина. Резолюция была составлена еще в конце осени минувшего года, но за все это время российские власти так и не выполнили требований международной организации.

Пичугин отбывает пожизненный срок в колонии особого режима в Оренбургской области. Под стражей он находится уже 16 лет. Документ специальной рабочей группы, как пишет «Новая газета», был подготовлен еще в ноябре 2018 года, однако известно о нем стало сейчас. В ООН посчитали, что лишение свободы Пичугина нарушает Всеобщую декларацию прав человека. Правительству Российской Федерации было отведено 6 месяцев для выполнения требований о незамедлительном освобождении одного из главных «сидельцев» по делу ЮКОСа. Эксперты пришли к выводам о том, что Пичугина лишили свободы «без каких-либо правовых оснований», не было обеспечено право на должную защиту. Кроме того, в ООН заявили о том, что Пичугину вводили психотропные препараты, чтобы добиться показаний на руководителей ЮКОСа в нарушение Конвенции против пыток. Не объяснили российские власти и того, почему судебное разбирательство против Пичугина проходило в закрытом режиме из-за гостайны. Самого Пичугина в России осудили по обвинению в подготовке ряда убийств и покушений.

Алексей Пичугин дважды подавал прошение о помиловании, однако оба раза ему было отказано.