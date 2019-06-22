Авиакомпании массово закрывают продажу билетов в Грузию с 8 июля

Это связано с вышедшим накануне указом президента Владимира Путина на фоне протестов в Тбилиси, начавшихся в четверг после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Одним из первых о решении ограничить перевозки в Грузию объявил «Аэрофлот». Там предлагают пассажирам перенести дату вылета на более раннюю, чем 8 июля, или оформить возврат билетов без штрафных санкций. В качестве еще одной альтернативы перевозчик предлагает изменить пункт отправления или прибытия с Тбилиси на Ереван или Владикавказ. В «Уральских Авиалиниях», в свою очередь, также готовы оформить вынужденный возврат средств за билеты и до 8 июля вывезти всех пассажиров из Грузии. В то же время гендиректор компании Сергей Скуратов, как передает агентство ТАСС, полагает, что из-за закрытия грузинского направления перевозчик может понести достаточно большие потери. Также о прекращении полетов в Грузию на фоне указа президента объявили компании «Победа», S7, Smartavia и Red Wings. Всего же, по данным Ассоциации туроператоров России, в соседней республике находится свыше 5 тысяч организованных туристов, а самостоятельных – как минимум в 2-3 раза больше.

В департаменте туризма Грузии, между тем, заверяют, что поездки в страну безопасны, а вся туристическая инфраструктура работает без перебоев.