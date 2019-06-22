США готовятся эвакуировать часть персонала с военной базы в Ираке

В вооруженных силах объяснили это угрозой их безопасности. По данным агентства Рейтер, речь идет примерно о четырехстах сотрудниках американских компаний Lockheed Martin и Sallyport Global. Как рассказал источник в иракской армии, Вашингтон оставит на базе лишь минимальный персонал, необходимый для обслуживания истребителей F-16.

На днях премьер-министр Ирака сказал, что зарубежные войска не могут находиться на территории страны без согласия правительства. В Багдаде напомнили, что договор о размещении американской военной помощи касался лишь борьбы с терроризмом.