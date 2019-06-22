На Хохловской площади в Москве ОМОН снова задержал посетителей общественного пространства «Яма»

Как сообщает телеканал «Дождь», вместе с полицейскими рейд провели активисты движения «Лев против», которые выступают против курения и распития алкоголя в общественных местах.

Накануне фонд «Общественный вердикт» попросил прокуратуру проверить действия участников движения. Согласно обращению, в ходе ряда проверок активисты не только отбирали у людей алкоголь, но также преследовали их и избивали. При этом ни один из участников задержан не был.