Арбитражный суд частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка

В частности, как пишет ТАСС, послабления коснулись 80 процентов заработной платы и иных доходов Дмитрия Ананьева. Ранее схожее решение суд принял в отношении его брата Алексея.

С позапрошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации. Кредитная организация подала в суд на бывших акционеров и топ-менеджмент в связи с тем, что деньгами учреждения оплачивались долги братьев. В рамках иска было арестовано имущество на сумму свыше 280 миллиардов рублей.