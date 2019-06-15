Организованные российские туристы должны будут покинуть Грузию до 8 июля
Это связанно с запретом на полеты в эту страну, которые ввел Владимир Путин. Решение было принято на фоне протестов, которые начались в Тбилиси после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Грузия – очень популярное направление у российских туристов, сказала «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Россияне после рекомендации МИД РФ не посещать Грузию могут получить компенсацию за уже оплаченные поездки в турфирмах, добавила Тюрина.