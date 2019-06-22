Жара в Москве сегодня может побить рекорд 100-летней давности

В Москве сегодня будет по-настоящему жарко. В МЧС рекомендуют жителям столицы соблюдать меры предосторожности – избегать перегрева, надевать светлую одежду и головные уборы, пить больше воды. На всякий случай в зонах отдыха у воды увеличили количество спасателей и спецтехники. В лесопарковых зонах также будет дежурить почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. Необычайно жаркий июнь синоптики объясняют блокирующим антициклоном. При этом они отмечают, что в некоторых местах возможны грозы с усилением ветра до 17 метров в секунду.

Рекорд для этого дня был установлен в 17-ом году. Тогда воздух прогрелся до 32-ух градусов. Уже завтра в столице станет прохладнее: температура опустится до +25. Вероятно, такой температурный режим будет сопровождать и начало следующей рабочей недели.