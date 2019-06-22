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09:00, 22 июня 2019

Матчем против столичного Торпедо начинает тур по России старейший футбольный клуб Мира – английский Шеффилд

ФК «Шеффилд» был основан в октябре 1857 года и официально признан самым старым футбольным клубом планеты. Сейчас команда играет в восьмой по силе лиге Англии. Однако о своей уникальности не забывает. На полуторавековой юбилей в гости к скромному английскому клубу пожаловали миланский «Интер» и легендарный Пеле.

А в 2004 году «Шеффилд» был награжден Орденом достоинства ФИФА. Вторым лауреатом между прочим, стал мадридский «Реал».
Тур по России Шеффилд откроет матчем на стадионе им Эдуарда Стрельцова. Торпедовцы, пробившиеся по итогам минувшего сезона в ФНЛ, тоже готовятся отметить юбилей, пусть и более скромный.

Ну а для нового главного тренера Сергея Игнашевича игра станет дебютной на новом посту.

Встреча между Шеффилдом и Торпедо начнется в 18 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.



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